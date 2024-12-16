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Трубин пропускает на последних минутах. АВС - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча
Обидно должно быть
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" упустила победу в выездной игре с дебютантом Примейры "АВС".
Гол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина хозяева поля забили на 90+4 минуте. До этого за "орлов" отметился Зеки Амдуни.
В турнирной таблице "Бенфика" занимает второе место, отставая от лидирующего "Спортинга" на четыре очка, но имея поединок в запасе.
Чемпионат Португалии. 14 тур.
Вила-даз-Авиш. "Авеш"
"АВС" – "Бенфика" – 1:1
Голы: Кастро, 90+4 – Амдуни, 17
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