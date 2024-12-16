  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Трубин пропускает на последних минутах. АВС - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин пропускает на последних минутах. АВС - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

Португалия

Обидно должно быть

Трубин пропускает на последних минутах. АВС - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" упустила победу в выездной игре с дебютантом Примейры "АВС".

Гол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина хозяева поля забили на 90+4 минуте. До этого за "орлов" отметился Зеки Амдуни.

В турнирной таблице "Бенфика" занимает второе место, отставая от лидирующего "Спортинга" на четыре очка, но имея поединок в запасе.

Чемпионат Португалии. 14 тур.

Вила-даз-Авиш. "Авеш"

"АВС" – "Бенфика" – 1:1

Голы: Кастро, 90+4 – Амдуни, 17

По теме
yellow-arrow
Тренер Бенфики после ничьей от АВС: Главное продолжить нашу работу
yellow-arrow
АВС – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
yellow-arrow
Жорже Мендеш подтвердил заинтересованность Ювентуса в трансфере 40-миллионного защитника
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин АВС
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости