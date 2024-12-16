Трубин пропускает на последних минутах. АВС - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" упустила победу в выездной игре с дебютантом Примейры "АВС".

Гол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина хозяева поля забили на 90+4 минуте. До этого за "орлов" отметился Зеки Амдуни.

В турнирной таблице "Бенфика" занимает второе место, отставая от лидирующего "Спортинга" на четыре очка, но имея поединок в запасе.

Чемпионат Португалии. 14 тур.

Вила-даз-Авиш. "Авеш"

"АВС" – "Бенфика" – 1:1

Голы: Кастро, 90+4 – Амдуни, 17