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Голеадора из Спортинга признали лучшим игроком года в Швеции
Альтернативных вариантов и не было
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще один трофей теперь имеет в своей копилке Виктора Дьёкереша. В понедельник, 16 декабря, нападающий был признан лучшим игроком года в Швеции. Престижная награда была вручена совместно Шведской футбольной ассоциацией и ежедневной газетой Aftonbladet.
"Понятно, что получение этой награды много значит. Это то, ради чего ты очень много работал. Моя карьера порой была сложной, но иметь возможность сделать то, что я сделал в этом году, и достичь того уровня, которого я достиг, было фантастически, и я действительно получал удовольствие от этого", - заявил 26-летний швед.
Отметим, что в этом году Виктор Дьёкереш отметился 65 голами в составе "Спортинга" и сборной Швеции. Вместе с лиссабонцами он выиграл португальский чемпионат по итогам сезона 2023/24.
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