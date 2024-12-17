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Бенфика продлила контракт с одним из главных талантов своей команды
Известный инсайдер рассказал детали новой сделки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 16-го декабря, "Бенфика" на своем официальном сайте сообщила о том, что Томаш Араужу продлил контракт с клубом на еще один год. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
Как подчеркнул инсайдер Фабрицио Романо, в контракте 22-летнего португальского центрального защитника прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро для иностранных клубов. Поскольку летом 2024 года "Бенфика" не рассматривала продажу своего защитника, они решили переподписать контракт со своим футболистом.
Известно, что лондонский "Челси" до сих пор заинтересован в его подписании. Также среди клубов, проявивших интерес к Томашу Араужу, Романо называет "Пари Сен-Жермен" и "Кристал Пэлас".
✍️ Tomás Araújo renova até 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣!— SL Benfica (@SLBenfica) December 16, 2024
???? https://t.co/BVUryE3qCj#TomásAraújo2029 pic.twitter.com/GWnMdqLu1L
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В этом сезоне Томаш Араужу принял участие в 17 матчах на клубном уровне, отметившись одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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