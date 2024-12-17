  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика продлила контракт с одним из главных талантов своей команды
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика продлила контракт с одним из главных талантов своей команды

Португалия

Известный инсайдер рассказал детали новой сделки

Бенфика продлила контракт с одним из главных талантов своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 16-го декабря, "Бенфика" на своем официальном сайте сообщила о том, что Томаш Араужу продлил контракт с клубом на еще один год. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Как подчеркнул инсайдер Фабрицио Романо, в контракте 22-летнего португальского центрального защитника прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро для иностранных клубов. Поскольку летом 2024 года "Бенфика" не рассматривала продажу своего защитника, они решили переподписать контракт со своим футболистом.

Известно, что лондонский "Челси" до сих пор заинтересован в его подписании. Также среди клубов, проявивших интерес к Томашу Араужу, Романо называет "Пари Сен-Жермен" и "Кристал Пэлас".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Томаш Араужу принял участие в 17 матчах на клубном уровне, отметившись одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Голеадора из Спортинга признали лучшим игроком года в Швеции
yellow-arrow
Трубин пропускает на последних минутах. АВС - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тренер Бенфики после ничьей от АВС: Главное продолжить нашу работу
Бенфика (Лиссабон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости