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Форвард Спортинга в будущем хочет играть в одной из лучших команд Европы
Сейчас он сконцентрирован на выступлениях за лиссабонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Виктор Дьёкереш получил награду лучшего игрока года в Швеции. Футболист не исключает своего будущего за пределами Португалии, а ближе к 30 годам он хочет осуществить свою цель.
"Я не играю в Премьер-лиге, как другие, но я сделал все, что мог, там, где я есть. Я также доказал это в Европе, в Лиге чемпионов, и с национальной сборной. Так что дело не только в Португалии. Ходит много слухов, но мы в середине сезона, впереди еще много месяцев. Посмотрим, что произойдет, когда придет время. [В 30 лет] хочу играть в одной из лучших команд Европы. Это моя цель", - говорит нападающий. Игрока "львов" иногда сравнивают с такими звездами, как Лео Месси, Криштиану Роналду или Роберт Левандовский, и такие слова добавляют шведу дополнительной мотивации.
"Трудно понять, что иногда это реально, но это стимулирует меня, и я хочу продолжать играть. Ты всегда можешь достичь большего, забить больше голов", - цитирует Виктора Дьёкереша Marca.
Отметим, что в этом сезоне швед провел 24 матча, где отметился 26 голами и 5 ассистами.
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