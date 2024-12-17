Форвард Спортинга в будущем хочет играть в одной из лучших команд Европы

Вчера Виктор Дьёкереш получил награду лучшего игрока года в Швеции. Футболист не исключает своего будущего за пределами Португалии, а ближе к 30 годам он хочет осуществить свою цель.

"Я не играю в Премьер-лиге, как другие, но я сделал все, что мог, там, где я есть. Я также доказал это в Европе, в Лиге чемпионов, и с национальной сборной. Так что дело не только в Португалии. Ходит много слухов, но мы в середине сезона, впереди еще много месяцев. Посмотрим, что произойдет, когда придет время. [В 30 лет] хочу играть в одной из лучших команд Европы. Это моя цель", - говорит нападающий. Игрока "львов" иногда сравнивают с такими звездами, как Лео Месси, Криштиану Роналду или Роберт Левандовский, и такие слова добавляют шведу дополнительной мотивации.

"Трудно понять, что иногда это реально, но это стимулирует меня, и я хочу продолжать играть. Ты всегда можешь достичь большего, забить больше голов", - цитирует Виктора Дьёкереша Marca.

Отметим, что в этом сезоне швед провел 24 матча, где отметился 26 голами и 5 ассистами.