Бенфика доиграла перенесенный с октября матч Примейры - известны оценки Трубина

"Бенфика" доиграла перенесенный с октября матч Примейры против "Насьонала".

Клуб Анатолия Трубина победил в матче со счетом 0:2. Дублем оформился Ди Мария.

Для украинского вратаря это седьмой матч Примейры, в котором он не пропустил.

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Анатолий Трубин в матче сделал один сейв и получил следующие оценки: 6,8 баллов по версии WhoScored и 6,9 баллов по версии SofaScore.

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"Бенфика" благодаря победе поднялась на второе место и отстает от лидера "Спортинга" на один балл. "Насьонал" - 15-й с 12-ю баллами.

Следующий матч "Бенфика" сыграет против "Эшторила".