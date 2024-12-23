  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика - Эштурил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика - Эштурил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия

Бенфика - Эштурил: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.2024 ⋊ Чемпионат Португалии на UA-Футбол

Бенфика - Эштурил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Для "Бенфики" наконец предоставился шанс возглавить турнирную таблицу португальской Суперлиги. Для этого команде Анатолия Трубина потребуется домашняя победа над "Эштурилом".

Начало поединка - в 20:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
1.13
9.30
22.00
Узнать больше

Чемпионат Португалии. 15-й тур.

23 декабря 2024. Лиссабон. "Да Луж"

Главный судья: Антонио Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивитися пряму відеотрансляцію матчу Бенфіка - Ештуріл
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лондонский клуб проявляет интерес к одноклубнику Трубина
yellow-arrow
Довбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
yellow-arrow
"Ничто не остановит нас на пути к цели". Трубин прокомментировал очередную победу в матче Примейры
Бенфика (Лиссабон) Эшторил Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости