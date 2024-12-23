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Бенфика - Эштурил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Бенфика - Эштурил: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.2024 ⋊ Чемпионат Португалии на UA-Футбол
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Для "Бенфики" наконец предоставился шанс возглавить турнирную таблицу португальской Суперлиги. Для этого команде Анатолия Трубина потребуется домашняя победа над "Эштурилом".
Начало поединка - в 20:45 по киевскому времени.
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Чемпионат Португалии. 15-й тур.
23 декабря 2024. Лиссабон. "Да Луж"
Главный судья: Антонио Нобре (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Дивитися пряму відеотрансляцію матчу Бенфіка - ЕштурілСмотреть трансляцию
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