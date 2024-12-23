Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортинг планирует расторгнуть контракт со своим новым главным тренером
Специалист возглавил клуб несколько недель назад
Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг", вероятно, разорвет контракт с главным тренером команды Жоау Перейрой. Об этом сообщает издание Record.
Специалист возглавил клуб несколько недель назад после того, как Рубен Аморим перешел в "Манчестер Юнайтед".
Причины такого внезапного расставания пока не разглашаются. Добавим, что "Спортинг" сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея 37 очков.
Читайте такжеДовбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Record
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Но дело не в допинге. На Мудрика подали в суд на Кипре и в Украине
- Зеленский меняет позицию по переговорам из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - The Washington Post
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- "Ничто не остановит нас на пути к цели". Трубин прокомментировал очередную победу в матче Примейры
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000