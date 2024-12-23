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Спортинг планирует расторгнуть контракт со своим новым главным тренером

Португалия

Специалист возглавил клуб несколько недель назад

Спортинг планирует расторгнуть контракт со своим новым главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Спортинг", вероятно, разорвет контракт с главным тренером команды Жоау Перейрой. Об этом сообщает издание Record.

Специалист возглавил клуб несколько недель назад после того, как Рубен Аморим перешел в "Манчестер Юнайтед".

Причины такого внезапного расставания пока не разглашаются. Добавим, что "Спортинг" сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея 37 очков.

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Источник:
Record
Опубликовал: Екатерина Власова
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