Спортинг планирует расторгнуть контракт со своим новым главным тренером

"Спортинг", вероятно, разорвет контракт с главным тренером команды Жоау Перейрой. Об этом сообщает издание Record.

Специалист возглавил клуб несколько недель назад после того, как Рубен Аморим перешел в "Манчестер Юнайтед".

Причины такого внезапного расставания пока не разглашаются. Добавим, что "Спортинг" сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея 37 очков.