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Трубин не пропустил, а Бенфика обыграла Эштурил

Португалия
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Очередной качественный матч от украинского голкипера

Трубин не пропустил, а Бенфика обыграла Эштурил

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 15-го тура португальской Примейры лиссабонская "Бенфика" у себя дома принимала "Эштурил". Украинский голкипер Анатолий Трубин ожидаемо вышел в стартовом составе своей команды. Сразу стоит отметить, что много работы у него сегодня не было, поскольку по воротам "орлов" нанесли всего 2 удара в створ ворот. С ними Анатолий справился.

А его команда уверенно переиграла своего оппонента как по статистике, так и по счету. Еще в первом тайме счет открыл Павлидис с передачи Ди Марии. Во втором дубль оформил Зеки Амдуни, последний гол он забил уже в компенсированное арбитром время.

Таким образом, "Бенфика" остается лидером чемпионата Португалии и идет на первой строчке, впрочем главные конкуренты отстают всего на 1 балл, имеются в виду "Порту" и "Спортинг".

Примейра, 15-й тур

"Бенфика" — "Эштурил" 3:0

Голы: Павлидис (28), Амдуни (73, 90+4)

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Бенфика (Лиссабон) Эшторил Примейра Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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