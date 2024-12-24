Португалия
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Орлы выходят на долгожданное первое место. Бенфика - Эштурил 3:0. Видео голов и обзор матча
Команда Трубина вырывается в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" одержала крупную победу над "Эштурилом" в 15-м туре Примейры со счетом 3:0.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел полный поединок.
Таким образом, "Бенфика" наконец вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опередив на один балл "Спортинг".
Примейра, 15-й тур
"Бенфика" — "Эштурил" 3:0
Голы: Павлидис (28), Амдуни (73, 90+4)
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