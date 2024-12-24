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Орлы выходят на долгожданное первое место. Бенфика - Эштурил 3:0. Видео голов и обзор матча

Португалия
Обновлено

Команда Трубина вырывается в лидеры

Орлы выходят на долгожданное первое место. Бенфика - Эштурил 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" одержала крупную победу над "Эштурилом" в 15-м туре Примейры со счетом 3:0.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел полный поединок.

Таким образом, "Бенфика" наконец вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опередив на один балл "Спортинг".

Примейра, 15-й тур

"Бенфика" — "Эштурил" 3:0

Голы: Павлидис (28), Амдуни (73, 90+4)

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Бенфика (Лиссабон) Эшторил Анатолий Трубин
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