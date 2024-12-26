Сотрудничество продлилось недолго. Спортинг уволил тренера, заменившего Аморима

"Спортинг" объявил об увольнении главного тренера Жоау Перейры.

"Лев навсегда. Спасибо, Жоау Перейра", — говорится в заявлении пресс-службы "Спортинга" в социальной сети X.

Напомним, в ноябре Перейра заменил во главе "Спортинга" ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. С тех пор столичный клуб потерпел 4 поражения в 8 матчах во всех турнирах и успел уступить первое место в чемпионате Португалии "Бенфике".

Кстати, именно с командой Анатолия Трубина "львы" проведут следующую игру в Примейре.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "Спортинга" в ближайшее время станет Руй Борхес.