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Сотрудничество продлилось недолго. Спортинг уволил тренера, заменившего Аморима

Португалия

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Сотрудничество продлилось недолго. Спортинг уволил тренера, заменившего Аморима

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" объявил об увольнении главного тренера Жоау Перейры.

"Лев навсегда. Спасибо, Жоау Перейра", — говорится в заявлении пресс-службы "Спортинга" в социальной сети X.

Напомним, в ноябре Перейра заменил во главе "Спортинга" ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. С тех пор столичный клуб потерпел 4 поражения в 8 матчах во всех турнирах и успел уступить первое место в чемпионате Португалии "Бенфике".

Кстати, именно с командой Анатолия Трубина "львы" проведут следующую игру в Примейре.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "Спортинга" в ближайшее время станет Руй Борхес.

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