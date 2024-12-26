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Сотрудничество продлилось недолго. Спортинг уволил тренера, заменившего Аморима
Не лучший пункт в резюме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" объявил об увольнении главного тренера Жоау Перейры.
"Лев навсегда. Спасибо, Жоау Перейра", — говорится в заявлении пресс-службы "Спортинга" в социальной сети X.
Напомним, в ноябре Перейра заменил во главе "Спортинга" ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. С тех пор столичный клуб потерпел 4 поражения в 8 матчах во всех турнирах и успел уступить первое место в чемпионате Португалии "Бенфике".
Кстати, именно с командой Анатолия Трубина "львы" проведут следующую игру в Примейре.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "Спортинга" в ближайшее время станет Руй Борхес.
Um Leão para sempre.— Sporting CP (@SportingCP) December 25, 2024
Obrigado, João Pereira ???? pic.twitter.com/KhxhqwIdqk
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