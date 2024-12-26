Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов проявляют интерес к центральному защитнику Браги
Футболист заинтересован в смене чемпионата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальская лига - настоящий поставщик талантов. Каждый сезон топ-клубы Старого континента отправляются туда за талантами, в частности "Порту", "Бенфики" и "Спортинга". Но "Брага" также очень популярна среди скаутов.
По информации Foot Mercato, к центральному защитнику португальского клуба Сику Ниакате проявляют интерес "Лион", "Реймс", "Фенербахче". Малиец физически силен и хорош в дуэлях, левша и хорошо читает игру. Прошлым летом французские и итальянские клубы также им интересовались, однако игрок остался в "Браге". Однако этой зимой все может измениться для Сику Ниакате, поскольку двери для него открыты, и он может покинуть Португалию. Учитывая его привлекательную цену (15 млн евро) было бы достаточно, чтобы убедить "канониров" отпустить 25-летнего игрока, который сейчас имеет контракт до 2028 года.
Добавим, что в этом сезоне Сику Ниакате провел 23 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом.
Популярное сейчас
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- 3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола