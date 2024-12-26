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Еще одна замена для Аморима. Спортинг объявил о назначении нового главного тренера

Португалия
Обновлено

Посмотрим, что из этого выйдет

Еще одна замена для Аморима. Спортинг объявил о назначении нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Руй Боржеш возглавил "Спортинг". Об этом сообщила пресс-служба лиссабонского клуба.

Ранее 43-летний специалист работал с "Виторией" Гимарайнш. По информации журналистов, за досрочный разрыв контракта между сторонами "львы" заплатили 4 млн евро.

Таким образом, на должности главного тренера "Спортинга" Боржеш сменил уволенного Жоау Перейру, который проработал с командой менее двух месяцев после ухода Рубена Аморима.

29 декабря "Спортинг" встретится с лидером турнирной таблицы чемпионата Португалии "Бенфикой".

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