Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одна замена для Аморима. Спортинг объявил о назначении нового главного тренера
Посмотрим, что из этого выйдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Руй Боржеш возглавил "Спортинг". Об этом сообщила пресс-служба лиссабонского клуба.
Ранее 43-летний специалист работал с "Виторией" Гимарайнш. По информации журналистов, за досрочный разрыв контракта между сторонами "львы" заплатили 4 млн евро.
Таким образом, на должности главного тренера "Спортинга" Боржеш сменил уволенного Жоау Перейру, который проработал с командой менее двух месяцев после ухода Рубена Аморима.
29 декабря "Спортинг" встретится с лидером турнирной таблицы чемпионата Португалии "Бенфикой".
???????????? ???????????????????????? é o novo treinador do #SportingCP ????— Sporting CP (@SportingCP) December 26, 2024
Bem-vindo ao reino do Leão, míster ???? pic.twitter.com/QGh7c993yE
Популярное сейчас
- Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
- Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
- 3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году
- Трубин не пропустил, а Бенфика обыграла Эштурил
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы