Еще одна замена для Аморима. Спортинг объявил о назначении нового главного тренера

Руй Боржеш возглавил "Спортинг". Об этом сообщила пресс-служба лиссабонского клуба.

Ранее 43-летний специалист работал с "Виторией" Гимарайнш. По информации журналистов, за досрочный разрыв контракта между сторонами "львы" заплатили 4 млн евро.

Таким образом, на должности главного тренера "Спортинга" Боржеш сменил уволенного Жоау Перейру, который проработал с командой менее двух месяцев после ухода Рубена Аморима.

29 декабря "Спортинг" встретится с лидером турнирной таблицы чемпионата Португалии "Бенфикой".