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Порту заинтересован в подписании молодого таланта Бетиса

Португалия

Зелено-белые готовы отпустить своего воспитанника

Порту заинтересован в подписании молодого таланта Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С тех пор как Ассане Диао присоединился к основной команде "Бетиса", он стал все чаще появляться на поле под руководством Мануэля Пеллегрини. 19-летний вингер имеет огромный потенциал и продолжает вызывать интерес на трансферном рынке. "Бетис" может позволить игроку покинуть клуб, поскольку "зелено-белые" хотят осуществить другие операции, которые они планируют, чтобы усилить различные зоны.

По информации Mundo Deportivo, "Порту" заинтересован в подписании молодого таланта испанской команды. Несколько клубов Премьер-лиги также рассматривают возможность сделать предложение, поэтому португальцы могут столкнуться с конкуренцией за приобретение этого игрока. Кроме того, "Бетис" выставил на него ценник и хочет получить за вингера не менее 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Ассане Диао провел 19 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Бетис (Севилья) Порту (Португалия)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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