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Сборная Португалии поблагодарила Nike за 27 лет сотрудничества
Историческая эра в португальском футболе подошла к концу
Getty Images/Global Images Ukraine
После 27 лет партнерства Португальская федерация футбола разорвала контракт с компанией Nike.
На официальной странице сборной Португалии в соцсетях появилось трогательное видео, которое подвело итоги многолетнего сотрудничества.
В ролике продемонстрированы все комплекты формы, в которых португальские футболисты выступали на международной арене.
Uma ligação de 27 anos. ????????????????????????????????, @nikefootball. ???????????? pic.twitter.com/JtfyWwUSVT— Portugal (@selecaoportugal) December 27, 2024
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