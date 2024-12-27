Сборная Португалии поблагодарила Nike за 27 лет сотрудничества

После 27 лет партнерства Португальская федерация футбола разорвала контракт с компанией Nike.

На официальной странице сборной Португалии в соцсетях появилось трогательное видео, которое подвело итоги многолетнего сотрудничества.

В ролике продемонстрированы все комплекты формы, в которых португальские футболисты выступали на международной арене.