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Португальский гранд провёл открытую тренировку. Рекорд посещаемости и огненная поддержка. Видео

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Болельщики выразили любовь футболистам

Португальский гранд провёл открытую тренировку. Рекорд посещаемости и огненная поддержка. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский гранд провёл открытую тренировку.

Футболисты "Порту" потренировались на "Драгау Стэдиум" перед болельщиками. Болельщики устраивали "волну", громко кричали.

Тренер "Порту" Витор Бруну поблагодарил болельщиков

"Во-первых, отдельное спасибо за то, что вы здесь, за то, что следите за большей частью нашей повседневной работы. Мы хотим создать в будущем воспоминания о достижениях и титулах. Выигрывайте, побеждайте, побеждайте!

Я хочу, чтобы Порту стал чемпионом. Просим, чтобы в 2025 году это общение, это единство, сохранялось, чтобы мы могли проводить больше ночей, как вчера", - сказал тренер.

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Футболисты раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

Также болельщики побили рекорд посещаемости. На своих любимцев пришли посмотреть 32 185 человек. Прошлый рекорд составлял 28 тысяч. Игроки поблагодарили болельщиков.

Напомним, что "Порту" в Чемпионате Португалии сейчас лидирует с 40 баллами, опережая "Бенфику" на 2 очка. У клуба Анатолия Трубина ещё не сыгранный матч со "Спортингом".

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Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
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