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Португальский гранд провёл открытую тренировку. Рекорд посещаемости и огненная поддержка. Видео
Болельщики выразили любовь футболистам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский гранд провёл открытую тренировку.
Футболисты "Порту" потренировались на "Драгау Стэдиум" перед болельщиками. Болельщики устраивали "волну", громко кричали.
???? pic.twitter.com/grGf3psqdy— FC Porto (@FCPorto) December 29, 2024
Тренер "Порту" Витор Бруну поблагодарил болельщиков
"Во-первых, отдельное спасибо за то, что вы здесь, за то, что следите за большей частью нашей повседневной работы. Мы хотим создать в будущем воспоминания о достижениях и титулах. Выигрывайте, побеждайте, побеждайте!
Я хочу, чтобы Порту стал чемпионом. Просим, чтобы в 2025 году это общение, это единство, сохранялось, чтобы мы могли проводить больше ночей, как вчера", - сказал тренер.
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Футболисты раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.
✍️ #TreinoAbertoFCPorto pic.twitter.com/4nbgA8E2EK— FC Porto (@FCPorto) December 29, 2024
Также болельщики побили рекорд посещаемости. На своих любимцев пришли посмотреть 32 185 человек. Прошлый рекорд составлял 28 тысяч. Игроки поблагодарили болельщиков.
Começou ???? Que receção, Dragões ???? pic.twitter.com/vtmkq6bWJF— FC Porto (@FCPorto) December 29, 2024
Напомним, что "Порту" в Чемпионате Португалии сейчас лидирует с 40 баллами, опережая "Бенфику" на 2 очка. У клуба Анатолия Трубина ещё не сыгранный матч со "Спортингом".
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