Португальский гранд провёл открытую тренировку. Рекорд посещаемости и огненная поддержка. Видео

Португальский гранд провёл открытую тренировку.

Футболисты "Порту" потренировались на "Драгау Стэдиум" перед болельщиками. Болельщики устраивали "волну", громко кричали.

Тренер "Порту" Витор Бруну поблагодарил болельщиков

"Во-первых, отдельное спасибо за то, что вы здесь, за то, что следите за большей частью нашей повседневной работы. Мы хотим создать в будущем воспоминания о достижениях и титулах. Выигрывайте, побеждайте, побеждайте!

Я хочу, чтобы Порту стал чемпионом. Просим, чтобы в 2025 году это общение, это единство, сохранялось, чтобы мы могли проводить больше ночей, как вчера", - сказал тренер.