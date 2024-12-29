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Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сыграют второе и третье места турнирной таблицы. Их отделяет одно очко и не только.
Поединок для "Бенфики" - возможность занять первое место в таблице, ведь в случае победы у команды Анатолия Трубина будет на балл больше, чем у "Порту".
Для "Спортинга" - возможность приблизиться к лидеру и сравняться по очкам.
У каждой команды свои цели, но если победа – то только для одной команды.
Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2.
Чемпионат Португалии. 16-й тур.
29 декабря 2024. Лиссабон. "Эштадиу Жозе Алвеладе"
Главный судья: Фабио Вериссимо (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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