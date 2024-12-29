Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Сыграют второе и третье места турнирной таблицы. Их отделяет одно очко и не только.

Поединок для "Бенфики" - возможность занять первое место в таблице, ведь в случае победы у команды Анатолия Трубина будет на балл больше, чем у "Порту".

Для "Спортинга" - возможность приблизиться к лидеру и сравняться по очкам.

У каждой команды свои цели, но если победа – то только для одной команды.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Чемпионат Португалии. 16-й тур.

29 декабря 2024. Лиссабон. "Эштадиу Жозе Алвеладе"

Главный судья: Фабио Вериссимо (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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