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Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Португалия
Обновлено

Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сыграют второе и третье места турнирной таблицы. Их отделяет одно очко и не только.

Поединок для "Бенфики" - возможность занять первое место в таблице, ведь в случае победы у команды Анатолия Трубина будет на балл больше, чем у "Порту".

Для "Спортинга" - возможность приблизиться к лидеру и сравняться по очкам.

У каждой команды свои цели, но если победа – то только для одной команды.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2.

Чемпионат Португалии. 16-й тур.

29 декабря 2024. Лиссабон. "Эштадиу Жозе Алвеладе"

Главный судья: Фабио Вериссимо (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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