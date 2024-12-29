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Понадобилось 15 матчей. Новичок Манчестер Сити отметился дебютным голом

Португалия

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Понадобилось 15 матчей. Новичок Манчестер Сити отметился дебютным голом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Манчестер Сити" отметился дебютным голом.

Бразильский нападающий Савиньо, перешедший к "горожанам" в июле 2024 года, отметился первым голом за английский клуб.

В матче против "Лестера" бразилец открыл счёт на 21-й минуте, а после на 74-й отдал голевой пас на Холанда. Это четвёртый ассист нападающего за "Манчестер Сити".

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Савиньо перешёл в английский клуб из французского "Труа" за 25 млн евро. Прошлый сезон нападающий провёл в "Жироне", в которой забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.

В этом сезоне Савиньо забил гол и отдал 4 голевые передачи за 16 игр Премьер-Лиги.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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