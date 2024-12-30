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Примейра. Спортинг – Бенфика 1:0. Анатолий Трубин уступает в лиссабонском дерби

Португалия
Обновлено

Стараний украинского вратаря оказалось мало

Примейра. Спортинг – Бенфика 1:0. Анатолий Трубин уступает в лиссабонском дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч, от которого ожидали много голов и веселого футбола, не совсем оправдал ожиданий. Минимальная победа "Спортинга" получилась очень непростой, поскольку "Бенфика" навязывала борьбу до последних минут и Анатолий Трубин, который провел на поле весь матч, был одним из тех героев, которые позволяли держать интригу до финального свистка.

Классные сейвы сегодня были в исполнении украинского голкипера, впрочем, когда последовал прострел на дальнюю штангу, откуда пробил открытый Катамо, Трубин был бессилен. Это был уже скорее расстрел.
"Бенфика" потеряла шанс закрепиться на первой строчке, вместо этого они улетают аж на третье место. Теперь до "Спортинга" и "Порту" два очка. Нужно догонять и вся борьба только впереди.

Примейра, 16-й тур

Стадион: "Жозе Алваладе" (Лиссабон)

Главный судья: Фабиу Вериссиму (Португалия)

"Спортинг" — "Бенфика" 1:0

Гол: Катамо (29)

"Спортинг": Израэль — Куарежма (Фреснеда, 72), Диоманде, Сен-Жюст — Катамо, Морита (Симоэш, 72), Юльманн, Рейс — Тринкау (Гардер, 81), Дьокереш, Кенда (Араухо, 72)

"Бенфика": Трубин — Ба, Араужу, Отаменди, Каррерас — Луиш (Барейро, 46), Аурснес (Кабрал, 84) — Ди Мария, Кокчу, Актюркоглу (Бесте, 75) — Амдуни (Павлидис, 75)

Предупреждения: Рейс (59), Израэль (63) — Отаменди (34), Ба (58), Араужу (90+3)

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