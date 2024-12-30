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Орлы упустили возможность возглавить таблицу. Спортинг – Бенфика 1:0. Обзор матча и видео гола
Но вся борьба еще впереди
Фото з відкритих джерел
В первом тайме "львы" значительно активнее действовали на чужой половине поля, поэтому заслуженно вышли вперед. После перерыва "красным" удалось перехватить инициативу, но за 45 минут они так и не попали в створ хотя бы раз при десяти ударах.
"Зелено-белые" делят первую строчку с "Порту" (40 баллов). Уже 3 января команда будет играть на выезде против "Гимараинша". Коллектив Трубина замыкает топ-3 (38 очков). В субботу "славные" будут принимать "Брагу".
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Смотрите обзор матча 16-го тура Примейры
Лиссабон. Эштадиу Жозе Алвеладе
Спортинг – Бенфика 1:0
Гол: Катаму, 29
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