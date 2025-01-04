Дьёкереш снова в огне. Гимарайнш – Спортинг 4:4. Видео голов и обзор матча

В рамках 17 тура чемпионата Португалии "Гимарайнш" дома принимал "Спортинг" Лиссабон. Матч завершился со счётом 4:4.

В частности, три гола забил лучший бомбардир в прошлом году Виктор Дьёкереш. Он оформил хет-трик уже на 57-й минуте, и его команда вела в счете 3:1. Однако хозяева в 16-минутный период забили трижды, так что лиссабонцам приходилось уже отыгрываться.

"Львы" продолжают находиться на первом месте турнирной таблицы. Отрыв от второго "Порту" составляет одно очко, от третьей "Бенфики" – три зачетных пункта. Однако у соперников есть еще по матчу в запасе.

"Гимарайнш" – "Спортинг" Лиссабон 4:4

Голы: Тьяго Силва 7, Кайо Цезарь 69, Мендеш 82, Диэу 85 – Дьёкереш 2, 14, 57, Тринкау 90+5