Тренер Витории Гимараеш после матча со Спортингом: Мы заслужили три очка

Тренер "Витории Гимарайнш" прокомментировал матч со "Спортингом".

По словам Даниэля Соузы, команда ушла расстроенной, ведь заслужила победу.

"Это не только мое мнение. Это было на лицах наших игроков, а также на праздновании "Спортинга" за выигранное очко. Мы снова ушли расстроенными. Мы заслужили три очка. То, что игроки сделали сегодня, было невероятно", - сказал Соуза.

Соуза рассказал о пропущенном голе в конце матча

"Обидно пропускать голы в конце игры. Это не та ситуация, которую легко объяснить. Это реальность. Нет хорошего объяснения. Есть заслуга противника, добившегося успеха. Со своей стороны, нам нужно быть спокойнее, лучше контролировать игру, больше безопасности и уверенности в том, что все произойдет так, как мы хотим.

Я расстроен результатом, но то, что произошло во время игры, вселяет во меня хорошие надежды на будущее", - сказал тренер "Витории".