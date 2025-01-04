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Главный тренер Бенфики рассказал об ожиданиях матча с Брагой

Португалия

Тренер Бенфики поделился своими надеждами на матч

Главный тренер Бенфики рассказал об ожиданиях матча с Брагой

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Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от матча с "Брагой".

По словам Бруно Лаже, нужно показать свою игру против качественного соперника.

"Как можно лучше подготовить команду и наилучшим образом представить ее 4 января.

Чего я ожидаю, так это конкурентоспособной "Браги", с качественной игрой и стремлением сыграть хорошую игру на стадионе "Эштадиу да Луш". Мы должны противостоять этому, но скорее посредством нашей силы, нашего образа игры и нашего стиля игры. нашу игру, чтобы создавать возможности, которые у нас есть, чтобы создавать, забивать голы и побеждать в игре", - сказал Лаже.

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Матч "Бенфика – Брага" состоится 4 января и начнётся в 20:00 по киевскому времени. До матча "Бенфика" занимает 3-е место, отставая от "Спортинга" на 3 балла, "Брага" - пятая с 28-ю очками.

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Бенфика (Лиссабон) Брага Бруно Лаже
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Источник:
Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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