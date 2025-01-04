Главный тренер Бенфики рассказал об ожиданиях матча с Брагой

Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от матча с "Брагой".

По словам Бруно Лаже, нужно показать свою игру против качественного соперника.

"Как можно лучше подготовить команду и наилучшим образом представить ее 4 января.

Чего я ожидаю, так это конкурентоспособной "Браги", с качественной игрой и стремлением сыграть хорошую игру на стадионе "Эштадиу да Луш". Мы должны противостоять этому, но скорее посредством нашей силы, нашего образа игры и нашего стиля игры. нашу игру, чтобы создавать возможности, которые у нас есть, чтобы создавать, забивать голы и побеждать в игре", - сказал Лаже.