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Бенфика – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия
Обновлено

Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени

Бенфика – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный матч тура в Португалии.

Команда Анатолия Трубина принимает "Брагу", которую опережает на 10 очков. Тренер хвалил клуб, команда сильная. Но у "Бенфики" свои цели – высшие места.

Отставание от "Спортинга" - 3 балла, но ещё не сыграл "Порту". Любая потеря очков может решить исход.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3

Чемпионат Португалии. 17-й тур.

4 января 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Бенфика (Лиссабон) Брага чемпионат Португалии смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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