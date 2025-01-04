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Бенфика – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный матч тура в Португалии.
Команда Анатолия Трубина принимает "Брагу", которую опережает на 10 очков. Тренер хвалил клуб, команда сильная. Но у "Бенфики" свои цели – высшие места.
Отставание от "Спортинга" - 3 балла, но ещё не сыграл "Порту". Любая потеря очков может решить исход.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3
Чемпионат Португалии. 17-й тур.
4 января 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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