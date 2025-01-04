Бенфика – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Центральный матч тура в Португалии.

Команда Анатолия Трубина принимает "Брагу", которую опережает на 10 очков. Тренер хвалил клуб, команда сильная. Но у "Бенфики" свои цели – высшие места.

Отставание от "Спортинга" - 3 балла, но ещё не сыграл "Порту". Любая потеря очков может решить исход.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Чемпионат Португалии. 17-й тур.

4 января 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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