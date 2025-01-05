  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Трубин неудачно начал новый год. Бенфика - Брага 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин неудачно начал новый год. Бенфика - Брага 1:2. Обзор матча и видео голов

Португалия

Соперник воспользовался редкими возможностями

Трубин неудачно начал новый год. Бенфика - Брага 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме "орлы" пропустили дважды и в одном из эпизодов попали в каркас ворот, усложнив положение дел. После перерыва "красные" существенно прибавили, но из 16 ударов лишь 4 раза попали в створ и только один из них оказался результативным.

Лиссабонский коллектив терпит второе поражение подряд и остается на 3-м месте (38 баллов). 17 января столичный гранд будет принимать "Фамаликан". "Оружейники" сокращают отставание от топ-3 (31 очко). Впереди выезд к "Эштреле" в Амадору.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 17 тура Примейры

Лиссабон. Эштадиу да Луж, 61 750 зрителей

Бенфика – Брага 1:2

Голы: Кабрал, 78 – Наварро, 17, Бамбу, 40

По теме
yellow-arrow
Бенфика проиграла Браге, Трубин среди худших футболистов матча. Оценки украинца
yellow-arrow
Бенфика – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
yellow-arrow
Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду
Бенфика (Лиссабон) Брага Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости