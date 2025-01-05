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Трубин неудачно начал новый год. Бенфика - Брага 1:2. Обзор матча и видео голов
Соперник воспользовался редкими возможностями
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме "орлы" пропустили дважды и в одном из эпизодов попали в каркас ворот, усложнив положение дел. После перерыва "красные" существенно прибавили, но из 16 ударов лишь 4 раза попали в створ и только один из них оказался результативным.
Лиссабонский коллектив терпит второе поражение подряд и остается на 3-м месте (38 баллов). 17 января столичный гранд будет принимать "Фамаликан". "Оружейники" сокращают отставание от топ-3 (31 очко). Впереди выезд к "Эштреле" в Амадору.
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Смотрите обзор матча 17 тура Примейры
Лиссабон. Эштадиу да Луж, 61 750 зрителей
Бенфика – Брага 1:2
Голы: Кабрал, 78 – Наварро, 17, Бамбу, 40
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