  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бруно Лаже: Чувствую, что мы обязаны были забить больше голов
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруно Лаже: Чувствую, что мы обязаны были забить больше голов

Португалия

Тренер Бенфики подвёл итоги матча с Брагой

Бруно Лаже: Чувствую, что мы обязаны были забить больше голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже подвёл итоги матча с Брагой.

По словам Лаже, клуб обязан был забить больше голов. Но были разные таймы

"Когда я смотрел первый тайм и на всю игру, я чувствую, что мы обязаны были забить больше голов, чем забили. Мы создали несколько моментов, но нам надо забивать голы.

Мы забили гол. Ситуация с угловых тоже была очень похожа, мы не забили. Потом мы сыграли совсем другой тайм, практически создали несколько моментов, но голы не появились. Очки зарабатываются голами, потому что мы должны смотреть на то, как мы пропустили эти голы, а это не так. Мы можем сделать это снова", - сказал Лаже.

Читайте такжеТрубин пропустил минимум дважды только в четвертом матче с момента дебюта в Примейре

Тренер надеется, что "последнее слово" "Бенфика" скажет в полуфинале Кубка Лиги против "Браги"

"Разговор был в этом направлении, с игроками. В этот момент нет смысла слишком много думать о том, что произошло. Только мы можем переломить ситуацию, мы как техническая команда, мы как игроки, я принципиально как лидер". "И дайте ответ сейчас. Мы хотим обыграть "Брагу" в следующей игре, выбить "Брагу" и выйти в финал Кубка Лиги ", - заявил он.

Напомним, что "Бенфика" уступила "Браге" со счётом 1:2 и занимает третье место в турнирной таблице с 38-ю очками. Отставание от лидирующего "Спортинга" - 3 очка.

По теме
yellow-arrow
Трубин пропустил минимум дважды только в четвертом матче с момента дебюта в Примейре
yellow-arrow
Трубин неудачно начал новый год. Бенфика - Брага 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Бенфика проиграла Браге, Трубин среди худших футболистов матча. Оценки украинца
Бенфика (Лиссабон) Брага Бруно Лаже
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости