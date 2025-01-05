Бруно Лаже: Чувствую, что мы обязаны были забить больше голов

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже подвёл итоги матча с Брагой.

По словам Лаже, клуб обязан был забить больше голов. Но были разные таймы

"Когда я смотрел первый тайм и на всю игру, я чувствую, что мы обязаны были забить больше голов, чем забили. Мы создали несколько моментов, но нам надо забивать голы.

Мы забили гол. Ситуация с угловых тоже была очень похожа, мы не забили. Потом мы сыграли совсем другой тайм, практически создали несколько моментов, но голы не появились. Очки зарабатываются голами, потому что мы должны смотреть на то, как мы пропустили эти голы, а это не так. Мы можем сделать это снова", - сказал Лаже.