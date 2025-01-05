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Бруно Лаже: Чувствую, что мы обязаны были забить больше голов
Тренер Бенфики подвёл итоги матча с Брагой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Бенфики" Бруно Лаже подвёл итоги матча с Брагой.
По словам Лаже, клуб обязан был забить больше голов. Но были разные таймы
"Когда я смотрел первый тайм и на всю игру, я чувствую, что мы обязаны были забить больше голов, чем забили. Мы создали несколько моментов, но нам надо забивать голы.
Мы забили гол. Ситуация с угловых тоже была очень похожа, мы не забили. Потом мы сыграли совсем другой тайм, практически создали несколько моментов, но голы не появились. Очки зарабатываются голами, потому что мы должны смотреть на то, как мы пропустили эти голы, а это не так. Мы можем сделать это снова", - сказал Лаже.
Тренер надеется, что "последнее слово" "Бенфика" скажет в полуфинале Кубка Лиги против "Браги"
"Разговор был в этом направлении, с игроками. В этот момент нет смысла слишком много думать о том, что произошло. Только мы можем переломить ситуацию, мы как техническая команда, мы как игроки, я принципиально как лидер". "И дайте ответ сейчас. Мы хотим обыграть "Брагу" в следующей игре, выбить "Брагу" и выйти в финал Кубка Лиги ", - заявил он.
Напомним, что "Бенфика" уступила "Браге" со счётом 1:2 и занимает третье место в турнирной таблице с 38-ю очками. Отставание от лидирующего "Спортинга" - 3 очка.
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