После 27 лет сотрудничества с Nike. Сборная Португалии презентовала новую форму от Puma. ФОТО и ВИДЕО

После 27 лет плодотворного сотрудничества с Nike национальная сборная Португалии сменила технического спонсора для своей экипировки. Недавно Роналду и Ко презентовали домашние и выездные комплекты своей сборной на 2025 год.

Домашний комплект был создан на основе базового красного цвета и шаблона, который использовался на протяжении многих лет. Выездная форма будет белого цвета с элементами красного и зеленого узоров.

Участие в презентации новой формы приняли все главные звезды мужских и женских сборных Португалии вместе с Криштиану Роналду. В соцсетях появился видеоролик и свежие фотографии с футболистами.

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Напомним, что в этой форме сборная Португалии впервые сыграет уже в четвертьфинале Лиги наций с Данией. Матчи состоятся 20-го и 23-го марта этого года.