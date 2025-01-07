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После 27 лет сотрудничества с Nike. Сборная Португалии презентовала новую форму от Puma. ФОТО и ВИДЕО
В новый год с новым техническим спонсором
Getty Images/Global Images Ukraine
После 27 лет плодотворного сотрудничества с Nike национальная сборная Португалии сменила технического спонсора для своей экипировки. Недавно Роналду и Ко презентовали домашние и выездные комплекты своей сборной на 2025 год.
Домашний комплект был создан на основе базового красного цвета и шаблона, который использовался на протяжении многих лет. Выездная форма будет белого цвета с элементами красного и зеленого узоров.
O futuro é agora. #FazHistória por Portugal. ✨ @pumafootball pic.twitter.com/EEku9AUhj5— Portugal (@selecaoportugal) January 6, 2025
Участие в презентации новой формы приняли все главные звезды мужских и женских сборных Португалии вместе с Криштиану Роналду. В соцсетях появился видеоролик и свежие фотографии с футболистами.
???? ???????????????????????? ???????????????????????? ⏰ As nossas estrelas estão bem vestidas ????❤️???? #FazHistória | @pumafootball pic.twitter.com/4zOZ2pSUkq— Portugal (@selecaoportugal) January 6, 2025
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Напомним, что в этой форме сборная Португалии впервые сыграет уже в четвертьфинале Лиги наций с Данией. Матчи состоятся 20-го и 23-го марта этого года.
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