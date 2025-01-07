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После 27 лет сотрудничества с Nike. Сборная Португалии презентовала новую форму от Puma. ФОТО и ВИДЕО

Португалия

В новый год с новым техническим спонсором

После 27 лет сотрудничества с Nike. Сборная Португалии презентовала новую форму от Puma. ФОТО и ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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После 27 лет плодотворного сотрудничества с Nike национальная сборная Португалии сменила технического спонсора для своей экипировки. Недавно Роналду и Ко презентовали домашние и выездные комплекты своей сборной на 2025 год.

Домашний комплект был создан на основе базового красного цвета и шаблона, который использовался на протяжении многих лет. Выездная форма будет белого цвета с элементами красного и зеленого узоров.

Участие в презентации новой формы приняли все главные звезды мужских и женских сборных Португалии вместе с Криштиану Роналду. В соцсетях появился видеоролик и свежие фотографии с футболистами.

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Напомним, что в этой форме сборная Португалии впервые сыграет уже в четвертьфинале Лиги наций с Данией. Матчи состоятся 20-го и 23-го марта этого года.

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Португалия Puma Национальная сборная Португалии
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Источник:
https://x.com/selecaoportugal/status/1876343284315865279
Опубликовал: Андрей Журба
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