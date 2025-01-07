Лучший форвард Спортинга не покинет свой клуб зимой

Трансфер форварда "Спортинга" Виктора Дьёкереша зимой не планируется. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Несмотря на это, интерес к футболисту со стороны ведущих европейских клубов не угасает. Среди команд, которые готовы приобрести форварда есть: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Барселона". Кроме того, "Реал" и "Бавария" внимательно следят за прогрессом игрока.

Виктор в текущем сезоне забил 30 голов и отдал 6 ассистов в 28 матчах.