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Лучший форвард Спортинга не покинет свой клуб зимой
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер форварда "Спортинга" Виктора Дьёкереша зимой не планируется. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
Несмотря на это, интерес к футболисту со стороны ведущих европейских клубов не угасает. Среди команд, которые готовы приобрести форварда есть: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Барселона". Кроме того, "Реал" и "Бавария" внимательно следят за прогрессом игрока.
Виктор в текущем сезоне забил 30 голов и отдал 6 ассистов в 28 матчах.
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