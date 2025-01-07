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Спортинг победил Порту и вышел в финал Кубка португальской лиги
Декереш принес Спортингу победу над Порту
Фото з відкритих джерел
7 января состоялся матч "Спортинг" - "Порту" в рамках полуфинала Кубка португальской лиги (1:0).
В начале матча была вынужденная замена. Вместо Реиса из "Спортинга" на поле вышел Кенда. Позже Гонсалес на 19-й минуте попытался пробить, но мяч пролетел мимо ворот.
Далее в течение первого тайма ни одна из команд не отметилась результативными действиями, но после перерыва на 56-й минуте "Спортинг" выходит вперед. Автор гола – Декереш.
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"Порту" пытался отыграть один мяч, но это им так и не удалось. Финальный свисток - 1:0.
Добавим, что в финале "Спортинг" встретится либо с "Бенфикой", либо с "Брагой".
Кубок португальской лиги. Полуфинал
"Спортинг" - "Порту" - 1:0
Гол: Декереш 56'
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