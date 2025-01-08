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Бенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги

Португалия
Обновлено

Анатолий сыграл надежно

Бенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 января, "Бенфика", где выступает Анатолий Трубин, сыграла против "Браги" в рамках полуфинала Кубка португальской лиги (3:0).

На экваторе первого тайма ФК "Брага" открывает счет, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Однако команда украинца не растерялась и забила дважды - на 27-й минуте и на 28-й. А позже еще и на 37-й.

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После перерыва каждая из команд пыталась реализовать свой момент, но им это не удалось. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "орлов", которые теперь в финале Кубка португальской лиги сыграют со "Спортингом".

После завершения этого противостояния статистический портал Sofascore оценил игру Анатолия Трубина в 6.9.

За два тайма украинец отдал 92% точных передач и всего сделал 30 касаний к мячу.

Кубок португальской лиги. Полуфинал
"Бенфика" - "Брага" - 3:0
Голы: Ди Мария 27', 37', Каррерас 28'

Бенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги - изображение 1
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