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Лиссабонский Спортинг повысит свое первоначальное предложение по трансферу игрока Бетиса
Львы очень заинтересованы в его услугах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У Руи Силвы заканчивается контракт с "Бетисом" в июне 2026 года. Голкипер не планирует продлевать контракт с испанским клубом, понимая, что на него есть немалый спрос на трансферном рынке.
Как сообщает Mundo Deportivo, "Спортинг" очень заинтересован в услугах 30-летнего игрока несмотря на то, что "Бетис" отклонил от них первое предложение. Португальцы продолжают переговоры и готовы улучшить свое первоначальное предложение, которое предусматривало аренду с правом выкупа в конце сезона за 3 млн евро. Теперь "львы" поднимут свое предложение до 4 или 4,5 млн евро, хотя "Бетис", который изначально оценил вратаря в 8 млн, не намерен опускаться ниже 5 млн в зимнее трансферное окно.
Отметим, что в этом сезоне Руи Силва провел 17 матчей, из которых 6 отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 18 мячей.
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