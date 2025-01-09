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Лиссабонский Спортинг повысит свое первоначальное предложение по трансферу игрока Бетиса

Португалия

Львы очень заинтересованы в его услугах

Лиссабонский Спортинг повысит свое первоначальное предложение по трансферу игрока Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У Руи Силвы заканчивается контракт с "Бетисом" в июне 2026 года. Голкипер не планирует продлевать контракт с испанским клубом, понимая, что на него есть немалый спрос на трансферном рынке.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Спортинг" очень заинтересован в услугах 30-летнего игрока несмотря на то, что "Бетис" отклонил от них первое предложение. Португальцы продолжают переговоры и готовы улучшить свое первоначальное предложение, которое предусматривало аренду с правом выкупа в конце сезона за 3 млн евро. Теперь "львы" поднимут свое предложение до 4 или 4,5 млн евро, хотя "Бетис", который изначально оценил вратаря в 8 млн, не намерен опускаться ниже 5 млн в зимнее трансферное окно.

Отметим, что в этом сезоне Руи Силва провел 17 матчей, из которых 6 отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 18 мячей.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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