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Спортинг - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги

Португалия
Обновлено

Начало в 21:45

Спортинг - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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В финале Кубка португальской лиги, сыграют между собой "Спортинг" и "Бенфика". Путь в финал был все равно сложным для обеих команд, в последних матчах клубы демонстрируют стабильные результаты.

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Сможет ли новый тренер "Спортинга" что-нибудь придумать, чтобы одолеть "Бенфику" Анатолия Трубина? Узнаем совсем скоро.

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Спортинг - Бенфика

11 января, 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Первый

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