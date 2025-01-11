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Спортинг - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги
Начало в 21:45
Фото з відкритих джерел
В финале Кубка португальской лиги, сыграют между собой "Спортинг" и "Бенфика". Путь в финал был все равно сложным для обеих команд, в последних матчах клубы демонстрируют стабильные результаты.
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Сможет ли новый тренер "Спортинга" что-нибудь придумать, чтобы одолеть "Бенфику" Анатолия Трубина? Узнаем совсем скоро.
Спортинг - Бенфика
11 января, 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Первый
Пряма трансляция: Спортинг - БенфикаСмотреть трансляцию
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