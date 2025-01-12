Тренер Бенфики: Пообещал своим детям, что выиграю кубок

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже рассказал об эмоциях после победы клуба в Кубке Лиги.

По словам Лаже, он пообещал себе и детям, что снова выиграет титулы, снова сыграет в Лиге Чемпионов.

"Именно с этой целью я вернулся в "Бенфику". Когда у меня была возможность, я пообещал себе, что перепишу конец истории. История "Бенфики" пишется титулами, это было добавлен еще один. За 100 игр выиграть еще один титул – очень хорошо.

Я пообещал себе и своим детям, что однажды их отец снова будет играть в Лиге Чемпионов, что их отец снова выиграет титулы, "Бенфика" дала мне эту возможность, и я благодарен им на всю жизнь, из-за того, как они работают. и потому что я могу сказать, что когда я приду домой, я уже поиграю с детьми в "Facetime", который папа снова выиграл. Я очень рад видеть, что они гордятся своим отцом", - сказал Лаже.