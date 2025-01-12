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Тренер Бенфики: Пообещал своим детям, что выиграю кубок
Бруно Лаже о победе в Кубке Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Бенфики" Бруно Лаже рассказал об эмоциях после победы клуба в Кубке Лиги.
По словам Лаже, он пообещал себе и детям, что снова выиграет титулы, снова сыграет в Лиге Чемпионов.
"Именно с этой целью я вернулся в "Бенфику". Когда у меня была возможность, я пообещал себе, что перепишу конец истории. История "Бенфики" пишется титулами, это было добавлен еще один. За 100 игр выиграть еще один титул – очень хорошо.
Я пообещал себе и своим детям, что однажды их отец снова будет играть в Лиге Чемпионов, что их отец снова выиграет титулы, "Бенфика" дала мне эту возможность, и я благодарен им на всю жизнь, из-за того, как они работают. и потому что я могу сказать, что когда я приду домой, я уже поиграю с детьми в "Facetime", который папа снова выиграл. Я очень рад видеть, что они гордятся своим отцом", - сказал Лаже.
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"Бенфика" обыграла "Спортинг" в финале Кубка Лиги. Команды выявиил сильнейшего в серии пенальти.
Обзор матча смотрите на сайте.
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