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Спортинг подписал опытного голкипера из Бетиса

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Спортинг подписал опытного голкипера из Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Спортинг" объявил о подписании контракта с опытным голкипером Руем Силвой.

Футболист до конца текущем сезона будет играть за португальский клуб на правах аренды из "Бетиса". А летом 2025 года присоединится к "Спортингу" на постоянной основе.

Силва в текущем сезоне провел 17 матчей, 6 из которых отыграл на ноль.

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Источник:
SportingCP
Опубликовал: Екатерина Власова
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