Спортинг подписал опытного голкипера из Бетиса

"Спортинг" объявил о подписании контракта с опытным голкипером Руем Силвой.

Футболист до конца текущем сезона будет играть за португальский клуб на правах аренды из "Бетиса". А летом 2025 года присоединится к "Спортингу" на постоянной основе.

O nosso novo guardião: Rui Silva ???? pic.twitter.com/nB1Qp8ksfK — Sporting CP (@SportingCP) January 14, 2025

Силва в текущем сезоне провел 17 матчей, 6 из которых отыграл на ноль.