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Спортинг подписал опытного голкипера из Бетиса
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" объявил о подписании контракта с опытным голкипером Руем Силвой.
Футболист до конца текущем сезона будет играть за португальский клуб на правах аренды из "Бетиса". А летом 2025 года присоединится к "Спортингу" на постоянной основе.
O nosso novo guardião: Rui Silva ???? pic.twitter.com/nB1Qp8ksfK— Sporting CP (@SportingCP) January 14, 2025
Силва в текущем сезоне провел 17 матчей, 6 из которых отыграл на ноль.
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Источник:SportingCP
Опубликовал: Екатерина Власова
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