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Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Еще одна игра Трубина – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин пропускал кубковый матч "Бенфики", но на игру чемпионата снова готов защищать свои ворота.
"Бенфіика" в 18-м туре чемпионата Португалии будет противостоять девятой команде лиги "Фамаликану".
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Чемпионат Португалии, 18-й тур
17 января 2025. Лиссабон, "Да Луж"
"Бенфика" 22:15 "Фамаликан"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Бенфіка - ФамаліканСмотреть трансляцию
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