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Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

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Еще одна игра Трубина – смотреть онлайн трансляцию матча

Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Getty Images / Global Images Ukraine

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Анатолий Трубин пропускал кубковый матч "Бенфики", но на игру чемпионата снова готов защищать свои ворота.

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"Бенфіика" в 18-м туре чемпионата Португалии будет противостоять девятой команде лиги "Фамаликану".

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Чемпионат Португалии, 18-й тур

17 января 2025. Лиссабон, "Да Луж"

"Бенфика" 22:15 "Фамаликан"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Бенфика (Лиссабон) Наши за границей Фамаликан чемпионат Португалии Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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