Сегодня, 17 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" с Анатолием Трубиным сыграла против ФК "Фамаликан".

В первой части игры "орлам" удалось забить два гола. Дубль сделал Баррейру, который на 11-й минуте с близкого расстояния реализовал свой момент, а на 36-й - отправил мяч в пустые ворота.

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Второй тайм также был удачен для "Бенфики". Баррейру снова забил в ворота "Фамаликану". А на 80-й минуте отличился Кёкчу.

Финальный свисток - 4:0.

После завершения игры статистические порталы оценили игру Анатолия в 6.5 (sofascore) и 6.2 (whoscored).

За все игровое время Трубин отдал 86% точных передач и всего сделал 27 касаний мяча.

Примейра-Лига. 18-й тур

"Бенфика" - "Фамаликан" - 4:0

Голы: Баррейру 11', 36', 67', Кекчу 80'