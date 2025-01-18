Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин вместе с Бенфикой разгромил Фамаликан. Известны оценки украинца за матч
Украинский голкипер отыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" с Анатолием Трубиным сыграла против ФК "Фамаликан".
В первой части игры "орлам" удалось забить два гола. Дубль сделал Баррейру, который на 11-й минуте с близкого расстояния реализовал свой момент, а на 36-й - отправил мяч в пустые ворота.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Второй тайм также был удачен для "Бенфики". Баррейру снова забил в ворота "Фамаликану". А на 80-й минуте отличился Кёкчу.
Финальный свисток - 4:0.
После завершения игры статистические порталы оценили игру Анатолия в 6.5 (sofascore) и 6.2 (whoscored).
За все игровое время Трубин отдал 86% точных передач и всего сделал 27 касаний мяча.
Примейра-Лига. 18-й тур
"Бенфика" - "Фамаликан" - 4:0
Голы: Баррейру 11', 36', 67', Кекчу 80'
Популярное сейчас
- Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Не поразили Шовковского. Два игрока, которые проходили просмотр в Динамо, не останутся в команде
- Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Новый роман Икарди: футболист показал девушку после разрыва с Вандой Нарой. ФОТО