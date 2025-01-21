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После трех поражений в новом году. Порту уволил главного тренера
Терпение руководства лопнуло
Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" объявил об увольнении главного тренера Витора Бруну. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
42-летний специалист возглавил "драконов" летом 2024 года, заменив у руля команды Сержиу Консейсау.
Этот год "Порту" начал с трех поражений подряд: сперва - в Кубке португальской лиги (0:1 со "Спортингом"), затем - в чемпионате Португалии (0:2 с "Насьоналем" и 1:3 от "Жил Висенте").
В турнирной таблице национального первенства "драконы" занимают третье место.
Временно исполнять обязанности наставника "Порту" далее будет Жозе Тавареш.
José Tavares assume o cargo de treinador interino ????⚪— FC Porto (@FCPorto) January 20, 2025
Sabe mais em▶ https://t.co/bLZikdXzpM#FCPorto pic.twitter.com/gtKHGXZdaz
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