Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каса Пия - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Очередной матч Трубина – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
После удивительного поражения от "Барселоны" в матче Лиги чемпионов, "Бенфика" попытается прийти в себя в матче чемпионата Португалии с командой "Каса Пия", а Анатолий Трубин после пяти пропущенных голов надеется сыграть на ноль.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Португалии, 19-й тур
25 января 2025. Риу-Майор, "Эштадиу Мунисипал"
"Каса Пия" 20:00 "Бенфика"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Каса Пія - БенфікаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
- Кто заменит Данилу Сикана в Шахтере? Известный украинский тренер и эксперт ответил на этот вопрос
- Новый тренер Бельгии, Уокер в Милане, Драмбаев в ЛНЗ и Зинченко в Мадриде? Главные новости за 24 января
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000