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Каса Пия - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия

Очередной матч Трубина – смотреть онлайн трансляцию матча

Каса Пия - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Getty Images/Global Images Ukraine

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После удивительного поражения от "Барселоны" в матче Лиги чемпионов, "Бенфика" попытается прийти в себя в матче чемпионата Португалии с командой "Каса Пия", а Анатолий Трубин после пяти пропущенных голов надеется сыграть на ноль.

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Чемпионат Португалии, 19-й тур

25 января 2025. Риу-Майор, "Эштадиу Мунисипал"

"Каса Пия" 20:00 "Бенфика"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Телетрансляція матчу Каса Пія - Бенфіка
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