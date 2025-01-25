Каса Пия - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

После удивительного поражения от "Барселоны" в матче Лиги чемпионов, "Бенфика" попытается прийти в себя в матче чемпионата Португалии с командой "Каса Пия", а Анатолий Трубин после пяти пропущенных голов надеется сыграть на ноль.

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Чемпионат Португалии, 19-й тур

25 января 2025. Риу-Майор, "Эштадиу Мунисипал"

"Каса Пия" 20:00 "Бенфика"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2