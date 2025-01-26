Орлы потеряли очки в четвертом из последних семи туров. Каса Пиа – Бенфика 3:1. Обзор матча

Столичный гранд открыл счет уже на 14-й минуте, но "гуси" ответили тремя точными ударами. Гости 19 раз пробивали по воротам, но забили единственный мяч с пенальти. Анатолий Трубин не совершил ни одного сейва, а его визави Патрик Секейра спасал свою команду в шести эпизодах.

"Орлы" занимают вторую позицию (41 балл). 2 февраля коллектив будет играть с "Эшторилом" в Амадоре. "Гуси" закрепляются на 6-м месте (30 очков). В следующем поединке клуб посетит "Санта-Клару".

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Смотрите обзор матча 19 тура чемпионата Португалии

Риу-Майор. Эштадиу Мунисипал де Риу Майор

Каса Пиа – Бенфика 3:1

Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14 (п)