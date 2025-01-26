Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Орлы потеряли очки в четвертом из последних семи туров. Каса Пиа – Бенфика 3:1. Обзор матча
Такими темпами красные могут потерять позицию в топ-3
Фото - cmjornal.pt
Столичный гранд открыл счет уже на 14-й минуте, но "гуси" ответили тремя точными ударами. Гости 19 раз пробивали по воротам, но забили единственный мяч с пенальти. Анатолий Трубин не совершил ни одного сейва, а его визави Патрик Секейра спасал свою команду в шести эпизодах.
"Орлы" занимают вторую позицию (41 балл). 2 февраля коллектив будет играть с "Эшторилом" в Амадоре. "Гуси" закрепляются на 6-м месте (30 очков). В следующем поединке клуб посетит "Санта-Клару".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 19 тура чемпионата Португалии
Риу-Майор. Эштадиу Мунисипал де Риу Майор
Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14 (п)
Популярное сейчас
- Кубок мира 2024/2025. Франция – победитель мужской эстафеты, Украина выступила неудачно
- Известная сумма, которую может получить Динамо за трансфер Бущана от Аль-Шабаб
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Продолжается борьба за чемпионство. Известно, будет ли играть Трубин с крепкой Каса Пиа
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей