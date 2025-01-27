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Один из претендентов на победу в чемпионате Португалии объявил о назначении нового тренера
Специалист еще не имел опыта работы в Европе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На своем официальном сайте "Порту" объявил о назначении нового главного тренера команды.
Сообщается, что клуб возглавит 39-летний аргентинский специалист Мартин Ансельми. В начале этой недели он подписал контракт с клубом до 2027 года, заменив на этом посту Витора Бруну после провального начала года.
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Bienvenido, ????????????????????́???? ???????????????????????????? ????????#AnselmiDragão pic.twitter.com/Q2fSJJC8rq
Предыдущим местом работы Ансельми был мексиканский "Крус Асуль". Также Мартин может похвастаться победами в Кубке и Суперкубке Эквадора во главе "Индепендьенте дель Валье". Также с ними он выигрывал Кубок Южной Америки в 2022 году и Супекубок Южной Америки в 2023 году.
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Напомним, что "Порту" на данный момент занимает третье место в чемпионате Португалии, имея в своем активе 41 очко, идя наравне с "Бенфикой", но отставая от "Спортинга" на 6 баллов по итогам 19-го тура.
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