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Фрайбург договорился с Бенфикой о подписании их вингера

Португалия
Обновлено

Бесте может сменить клубную прописку

Фрайбург договорился с Бенфикой о подписании их вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фрайбург" достиг согласия с португальской „Бенфикой“ по переходу 26-летнего левого вингера Яна-Никласа Бесте. Об этом сообщил Флориан. Плеттенберг.

Стоит отметить, что на услуги Бесте также претендовала "Боруссия Менхенгладбах", но сторонам так и не удалось договориться между собой.

Бесте присоединился к "Бенфике" летом 2024 года за 8 млн евро. Футболист в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 22 матчах.

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Бенфика (Лиссабон) Фрайбург Ян-Никлас Бесте
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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