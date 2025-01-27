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Фрайбург договорился с Бенфикой о подписании их вингера
Бесте может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фрайбург" достиг согласия с португальской „Бенфикой“ по переходу 26-летнего левого вингера Яна-Никласа Бесте. Об этом сообщил Флориан. Плеттенберг.
Стоит отметить, что на услуги Бесте также претендовала "Боруссия Менхенгладбах", но сторонам так и не удалось договориться между собой.
Бесте присоединился к "Бенфике" летом 2024 года за 8 млн евро. Футболист в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 22 матчах.
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