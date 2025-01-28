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Звёздный нападающий Спортинга под вопросом на матч против Болоньи
А вот это серьёзно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный нападающий "Спортинга" под вопросом на матч против "Болоньи".
По сообщениям сайта O Jogo, Виктор Дьёкереш не присутствовал на открытой тренировке перед матчем Лиги Чемпионов. Под вопросом и его участие в матче.
Главный тренер команды ещё не проводил пресс-конференции, поэтому официальной информации об отсутствии полузащитника нет.
Виктор Дьёкереш в 7-ми матчах Лиги Чемпионов забил 6 голов.
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Перед очной встречей "Спортинг" занимает 23-е место в общей таблице с 10-ю баллами, "Болонья" - 28-я с 5-ю баллами.
Матч состоится в среду 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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