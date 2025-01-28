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Звёздный нападающий Спортинга под вопросом на матч против Болоньи

Португалия

А вот это серьёзно

Звёздный нападающий Спортинга под вопросом на матч против Болоньи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный нападающий "Спортинга" под вопросом на матч против "Болоньи".

По сообщениям сайта O Jogo, Виктор Дьёкереш не присутствовал на открытой тренировке перед матчем Лиги Чемпионов. Под вопросом и его участие в матче.

Главный тренер команды ещё не проводил пресс-конференции, поэтому официальной информации об отсутствии полузащитника нет.

Виктор Дьёкереш в 7-ми матчах Лиги Чемпионов забил 6 голов.

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Перед очной встречей "Спортинг" занимает 23-е место в общей таблице с 10-ю баллами, "Болонья" - 28-я с 5-ю баллами.

Матч состоится в среду 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Виктор Дьёкереш
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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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