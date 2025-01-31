Нападающий Порту может переехать в Саудовскую Аравию

Нападающий "Порту" может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Аль-Ахли" настаивает на том, чтобы сделка с Галену состоялась. Клуб начал работу над переходом 27-летнего бразильца, сделав официальный запрос о его трансфере. Обе стороны ведут активные переговоры.

После того как прошлым летом саудовскому клубу не удалось заключить сделку о переходе Галену, они ведут переговоры осторожнее, также учитывая тот факт, что Алекс Баэна отказал "Аль-Ахли" этой зимой.

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Добавим, что в этом сезоне Галену забил 12 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче на клубном уровне. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 27 миллионов евро.