Португалия
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Официально: Аль-Ахли оформил трансфер опытного вингера из Порту
Игрок подписал долгосрочный договор
getty images
"Аль-Ахли" официально объявил о подписании контракта с бразильским левым вингером Галено из "Порту".
Футболист подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.
Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
The Brazilian Rocket is in the fortress of trophies ????????#WelcomeGaleno pic.twitter.com/sgBOwS9cTF— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 31, 2025
Галено за основную команду "Порту" сыграл 153 матча, в которых забил 45 голов и отдал 24 результативных передачи.
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