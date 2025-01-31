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Официально: Аль-Ахли оформил трансфер опытного вингера из Порту

Португалия

Игрок подписал долгосрочный договор

Официально: Аль-Ахли оформил трансфер опытного вингера из Порту

getty images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Ахли" официально объявил о подписании контракта с бразильским левым вингером Галено из "Порту".

Футболист подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Галено за основную команду "Порту" сыграл 153 матча, в которых забил 45 голов и отдал 24 результативных передачи.

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