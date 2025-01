Официально: Аль-Ахли оформил трансфер опытного вингера из Порту

"Аль-Ахли" официально объявил о подписании контракта с бразильским левым вингером Галено из "Порту".

Футболист подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

The Brazilian Rocket is in the fortress of trophies ????????#WelcomeGaleno pic.twitter.com/sgBOwS9cTF