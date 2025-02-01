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Защитник английского топ-клуба согласился присоединиться к команде Трубина

Португалия

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Защитник английского топ-клуба согласился присоединиться к команде Трубина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник английского топ-клуба согласился присоединиться к команде украинского голкипера Анатолия Трубина.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что между "Бенфикой" и "Манчестер Юнайтед" продвигаются переговоры по Тайлеру Маласии.

Нидерландский защитник согласился перейти в португальский клуб на правах аренды. По словам инсайдера, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по согласованию деталей соглашения.

Напомним, что Тирелл Маласиа в ноябре восстановился от травмы колена и вернулся на поле спустя 1,5 года отсутствия.

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В этом сезоне Маласиа сыграл в восьми матчах основной команды "Манчестер Юнайтед", но играл неполные матчи. На счету защитника две жёлтые карточки.

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Тирелл Маласиа
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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