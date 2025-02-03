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Официально: Бенфика подписала чемпиона Европы-2020

Португалия

Белотти стал одноклубником Анатолия Трубина

Официально: Бенфика подписала чемпиона Европы-2020

Бенфіка

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" объявила о подписании опытного итальянского форварда Андреа Белотти.

31-летний нападающий переходит в португальский клуб на правах аренды из "Комо" до конца сезона 2024/25.

В "Бенфике" Белотти будет выступать под 19-м номером.

Напомним, что Андреа в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил два гола.

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Бенфика (Лиссабон) Комо (Италия) Андреа Белотти
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