Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Бенфика подписала чемпиона Европы-2020
Белотти стал одноклубником Анатолия Трубина
Бенфіка
Лиссабонская "Бенфика" объявила о подписании опытного итальянского форварда Андреа Белотти.
31-летний нападающий переходит в португальский клуб на правах аренды из "Комо" до конца сезона 2024/25.
В "Бенфике" Белотти будет выступать под 19-м номером.
???????? ???????????????????????????? 1️⃣9️⃣ pic.twitter.com/Nr7350zngk— SL Benfica (@SLBenfica) February 3, 2025
Напомним, что Андреа в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил два гола.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё
- Украина - Германия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Забарный vs Миколенко, дерби Лондона, Мадрида и Лиссабона. Расписание футбола на 3 – 9 февраля
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000