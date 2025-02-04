  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Новые одноклубники Трубина. Бенфика подписала опытного вингера и защитника
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новые одноклубники Трубина. Бенфика подписала опытного вингера и защитника

Португалия
Новые одноклубники Трубина. Бенфика подписала опытного вингера и защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" объявила о трансферах нападающего "Браги" Брума и защитника "Ромы" Самуэля Даля.

Контракт с Брумой "орлы" заключили до 2028 года (сумма сделки - 6 млн. евро), Даль арендован до конца сезона с возможностью выкупа.

30-летний Брума в течение карьеры успел поиграть за "Спортинг", "Галатасарай", "Реал Сосьедад", "Лейпциг", "ПСВ", "Олимпиакос" и "Фенербахче". Даль в 21 год перешел прошлым летом в "Рому", и провел в этом сезоне лишь 3 матча.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бенфика подписала чемпиона Европы-2020
yellow-arrow
Манчестер Сити попытается подписать нового хавбека до закрытия трансферного окна
yellow-arrow
Трубин дважды пропускает от аутсайдера. Эштрела - Бенфика 2:3. Видео голов и обзор матча
Бенфика (Лиссабон) трансферы Брума Брага аренда Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости