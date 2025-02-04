Новые одноклубники Трубина. Бенфика подписала опытного вингера и защитника

"Бенфика" объявила о трансферах нападающего "Браги" Брума и защитника "Ромы" Самуэля Даля.

Контракт с Брумой "орлы" заключили до 2028 года (сумма сделки - 6 млн. евро), Даль арендован до конца сезона с возможностью выкупа.

30-летний Брума в течение карьеры успел поиграть за "Спортинг", "Галатасарай", "Реал Сосьедад", "Лейпциг", "ПСВ", "Олимпиакос" и "Фенербахче". Даль в 21 год перешел прошлым летом в "Рому", и провел в этом сезоне лишь 3 матча.