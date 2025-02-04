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Новые одноклубники Трубина. Бенфика подписала опытного вингера и защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" объявила о трансферах нападающего "Браги" Брума и защитника "Ромы" Самуэля Даля.
Контракт с Брумой "орлы" заключили до 2028 года (сумма сделки - 6 млн. евро), Даль арендован до конца сезона с возможностью выкупа.
30-летний Брума в течение карьеры успел поиграть за "Спортинг", "Галатасарай", "Реал Сосьедад", "Лейпциг", "ПСВ", "Олимпиакос" и "Фенербахче". Даль в 21 год перешел прошлым летом в "Рому", и провел в этом сезоне лишь 3 матча.
✍ Bem-vindo, Bruma! ????⚪— SL Benfica (@SLBenfica) February 3, 2025
➔ https://t.co/oMoFTikzkq#Bruma2028 pic.twitter.com/1GF6XTlIdZ
✍️ Bem-vindo, Dahl! ✨— SL Benfica (@SLBenfica) February 3, 2025
???? https://t.co/PDR4LhdY8k pic.twitter.com/L8utPCe4pG
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