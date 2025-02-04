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Не по плану. Спортивный директор Спортинга попрощался с клубом

Португалия

Он уйдёт в английский гранд

Не по плану. Спортивный директор Спортинга попрощался с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Спортинга" попрощался с клубом.

По словам португальских источников, Уго Виана решил уйти с поста спортивного директора "Спортинга" уже зимой. Источник пишет, что Виана продолжит работу в "Манчестер Сити".

"Спортинг" сообщает, что Уго Виана попросил перенести свой уход из клуба, изначально запланированный на конец текущего спортивного сезона.

"Спортинг" также сообщает, что, принимая во внимание аргументы, представлено и по обоюдному согласию спортивный директор "Спортинга" покинул свой пост после закрытия зимнего трансферного окна.

Уго Виана сыграл ключевую роль в спортивном росте клуба в период, когда первая команда Sporting выиграла несколько титулов: два национальных чемпионата, три кубка лиги , один Суперкубок и один Кубок Португалии", — говорится в заявлении.

По данным "Спортинга", новый спортивный директор Бернарду Палмейру и технический директор и директор по скаутингу Флавиу Кошта сегодня приступают к своим новым обязанностям.

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На клубном сайте "Спортинга" заявление недоступно, несмотря на пост от клуба.

Ранее была информация, что Виана уйдёт летом 2025 года.

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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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