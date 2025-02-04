Фейеноорд попытается подписать вингера Порту

"Фейеноорд" активно работает над усилением своего состава и сделал официальное предложение "Порту" по трансферу Гонсалу Боржеша. Об этом пишет Фабрицио Романо.

"Фейеноорд" предложил за футболиста 7 миллионов евро. Это уже третья попытка нидерландского клуба приобрести игрока после того, как предыдущие предложения от "Страсбура" и "Дженоа" были отклонены.

Боржеш в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.