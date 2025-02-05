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Криштиану Роналду - 40 лет: что вы знаете о легендарном португальце? Квиз от UA-Футбол

Португалия
Обновлено

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Криштиану Роналду - 40 лет: что вы знаете о легендарном португальце? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, свой 40-летний юбилей празднует один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду, на счету которого ряд различных рекордов.

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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

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Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии квиз от UA-Футбол
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