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Роналду рассказал, планирует ли он вернуться в Спортинг

Португалия

Я не планирую возвращаться туда как игрок (с)

Роналду рассказал, планирует ли он вернуться в Спортинг

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду высказался о "Спортинге" - клубе, с которого начинал профессиональную карьеру.

"Я люблю смотреть матчи "Спортинга", это моя команда", - признался Роналду. "Но я не планирую возвращаться туда как игрок.

Я считаю, что это не имеет смысла. Конечно, моя страна - Португалия, но все имеет свое время и свой предел".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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