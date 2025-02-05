Португалия
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Роналду рассказал, планирует ли он вернуться в Спортинг
Я не планирую возвращаться туда как игрок (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду высказался о "Спортинге" - клубе, с которого начинал профессиональную карьеру.
"Я люблю смотреть матчи "Спортинга", это моя команда", - признался Роналду. "Но я не планирую возвращаться туда как игрок.
Я считаю, что это не имеет смысла. Конечно, моя страна - Португалия, но все имеет свое время и свой предел".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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