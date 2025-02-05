Роналду рассказал, планирует ли он вернуться в Спортинг

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду высказался о "Спортинге" - клубе, с которого начинал профессиональную карьеру.

"Я люблю смотреть матчи "Спортинга", это моя команда", - признался Роналду. "Но я не планирую возвращаться туда как игрок.

Я считаю, что это не имеет смысла. Конечно, моя страна - Португалия, но все имеет свое время и свой предел".